Видео
26

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА принимает УНИКС во втором матче

Сегодня, 8 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА (2) постарается забрать и второй матч с казанским УНИКСом (3) на своей площадке.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
результаты
logoУНИКС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА обыграл УНИКС в 1-м матче серии
366 мая, 19:12
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА крупно обыграл «Пари НН», УНИКС разгромил «Автодор», оба фаворита вышли в 1/2 финала
4528 апреля, 19:14
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС справился с «Автодором», ЦСКА разгромил «Пари НН» во вторых матчах серий
825 апреля, 18:31
Главные новости
«Майами» выставит Дэвиону Митчеллу квалификационное предложение
4 минуты назад
Джейлен Уильямс: «Если Шэй просит мяч, просто бросаешь его ему. Это работает довольно хорошо»
112 минут назад
Джей Ар Смит опубликовал свою реакцию на победу «Никс» во 2-м матче
126 минут назадВидео
«Даллас» уволил главного тренера по физподготовке из-за разногласий по поводу лечения Дерека Лайвли
140 минут назад
Шакил О′Нил: «Нью-Йорку» необходимо выигрывать третий матч»
252 минуты назад
Пол Пирс обещал пройти 25 километров босиком, если «Бостон» проиграет 2-й матч
11сегодня, 13:50Фото
Кендрик Перкинс: «Рано или поздно Джейсон Тейтум должен сказать: «Я лучший игрок на площадке. Меня не остановить»
4сегодня, 13:37
Александар Везенков – MVP плей-офф Евролиги 2025 года
1сегодня, 13:22
Чемпиона мира по CS: «Было обидно, когда «Лейкерс» проиграли. Хотелось бы, чтобы 40-летний баскетболист в прайме выходил в финал конференции»
5сегодня, 11:53
Кристапс Порзингис продолжает бороться с болезнью: «Гнетет то, что это происходит именно сейчас»
11сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Баскет Корунья» примет «Барселону»
сегодня, 13:13
Маккинли Райт из «Будучности» стал MVP Адриатической лиги
сегодня, 11:58Фото
Главный тренер «Галатасарая»: «Хотим стать частью новой лиги ФИБА и НБА»
сегодня, 11:44
Евгений Воронов останется в МБА-МАИ в сезоне-2025/26
сегодня, 10:40
«Хьюстон» и Фред Ванвлит перенесли решение по контракту на 29 июня
1сегодня, 04:10
Андрей Ведищев раскритиковал судейство: «Нам не дали играть в баскетбол. Будем жаловаться в Лигу»
9вчера, 21:02
Хавьер Паскуаль о переломе во 2-м матче: «Стали действовать значительно лучше в обороне, атаки стали более осмысленными»
вчера, 20:57
Чемпионат Греции. За 5-8 места. ПАОК обыграл «Панионис», несмотря на 41 очко Рэя
вчера, 18:48
Директор академии баскетбола «Зенита»: «Алексей Швед стал мудрее»
2вчера, 17:53
Владислав Перевалов останется в «Енисее»
вчера, 17:46