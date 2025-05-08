Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА принимает УНИКС во втором матче

Сегодня, 8 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА (2) постарается забрать и второй матч с казанским УНИКСом (3) на своей площадке.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.