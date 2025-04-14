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Владимир Демин: «Симпатично сравнение Егора с Шэем Гилджес-Александером. Менталитет созидателя напоминает Стива Нэша»

Отец Егора Демина провел параллели с игроками НБА.

– Сейчас перед драфтом все будут сравнивать Егора с другими игроками. Вы с кем его сравниваете?

– Его сравнивают с Джошем Гидди, но у меня, например, совсем нет ассоциации с Гидди: кроме размера и позиции, я вообще там особо ничего не вижу.

Мне симпатично сравнение с Шэем Гилджес-Александером. Егору тоже нравится его игра. Конечно, он более агрессивный игрок, настроенный на то, чтобы максимально себя проявить во всех аспектах. Думаю, что у Егора есть потенциал приблизиться к чему-то похожему со временем. При очень хорошем раскладе и очень качественном развитии.

Как бы это ни было странно, сейчас мне Егор напоминает Стива Нэша. Понятно, что не размерами, а в плане концепции игры, то есть менталитета созидателя. Я помню его как игрока, который создавал все для команды. И были ситуации, когда ему говорили: «Слушай, ты же мог сегодня свои 20 забить». А он отвечал: «Я хочу дать людям возможность проявить себя и создать для них идеальные ситуации, включить всех в игру, сделать все для победы, а потом уже думаю о своей результативности».

Мы с Егором на эту тему тоже говорили. Конечно, нужно развиваться и стараться быть более агрессивным и универсальным, но Егор этот год провел с пониманием, что он сделает все ради результата команды.

У них перед началом сезона это был главный лозунг команды – концепция, что мы должны делать друг друга лучше. И именно в этом он видел свою главную роль.

Думаю, что и в BYU это очень серьезно оценили. Они хотели, чтобы он остался на следующий год, потому что понимают, что такого игрока с таким менталитетом, с таким качеством организаторских способностей, с таким игровым IQ им сложно будет найти.

Егор Демин выставился на драфт НБА. Мы обсудили все, что вас волнует, с его отцом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спортс
logoШэй Гилджес-Александер
Владимир Демин
logoДжош Гидди
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