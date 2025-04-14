Владимир Демин: «Сильные стороны Егора уникальны, а слабые будут улучшаться при правильной работе»

Отец российского игрока объяснил принятое решение выйти на драфт рядом факторов.

– В итоге Егор принял такое решение. Понятно, что это решение стратегическое: он ориентировался на перспективу, а не на сиюминутные обстоятельства

Такое решение логично по целому ряду факторов.

Очевидно, что клубы НБА ориентируются в основном на потенциал игроков. Если посмотреть мок-драфты, то из первых 14 человек 13 – это первогодки.

Плюс у Егора хороший прогноз: он находится в лотерее, это тоже серьезный аргумент.

Сильные стороны, которыми обладает Егор, уникальны: это баскетбольный IQ, умение играть пик-н-ролы, чувство игры и передачи. А слабые стороны, о которых говорят аналитики, будут улучшаться при правильной работе.

– Показалось, что Егор очень нервничал во время пресс-конференции. С чем это связано?

– С тем, что в 19 лет собрать пресс-конференцию с большой аудиторией – это совсем не просто. А так же, конечно, с тем, у него сложились очень хорошие отношения со всеми в университете.

За этот год он настолько сблизился вообще с людьми как в университете, так и в команде, и с руководством, и с тренером. И с Трэвисом Хансеном они очень сблизились – он же назвал его старшим братом.

Для Егора это было волнительно.

Понятно, что все это эмоции. Даже когда он объявил, что, возможно, подумает еще на год остаться, потому что Эй Джей Дибанца приходит, на следующий день мы созвонились, и он говорит: «Это были эмоции, я все взвешу. Просто на эмоциях сказал».

Я был ужасно горд был за него: ведь он сам инициировал эту пресс-конференцию, сказал, что хотел бы всех публично поблагодарить, потому что для него это очень важно. С трудом представляю 18-19-летнего парня, который мог бы собрать пресс-конференцию, выступить на широкую аудиторию, сказать все то, что он хотел сказать, да еще и на трех языках.

Это было очень круто.

Егор Демин выставился на драфт НБА. Мы обсудили все, что вас волнует, с его отцом.