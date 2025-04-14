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«Оклахома» установила рекорд по средней разнице очков за сезон

«Тандер» завершили регулярный сезон с показателями 68-14.

Команда переписала рекорд полувековой давности. В среднем «Оклахома» побеждала соперников с разницей 12,9 очка. Это превышает достижение «Лейкерс» сезона-1971/72, которые завершили год со средней разницей 12,3 очка.

«Мы ценим то, чего мы добились, но остаемся голодными», – заметил главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.

Команда переписала рекорд полувековой давности. В среднем «Оклахома» побеждала соперников с разницей 12,9 очка. Это превышает достижение «Лейкерс» сезона-1971/72, которые завершили год со средней разницей 12,3 очка.

«Мы ценим то, чего мы добились, но остаемся голодными», – заметил главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.

У «Оклахомы» шестой результат в истории по победам. Они уступили лишь «Голден Стэйт» сезона-2015/16 (73-9), «Чикаго» сезона-1995/96 (72-10), «Чикаго» сезона-1996/97 (69-13), «Лейкерс» сезона-1971/72 (69-13) и «Филадельфии» сезона-1966/67 (68-13).

Самой высокой разницы очков ранее добивались: «Лейкерс» сезона-1971/72 (12,3 очка), «Милуоки» сезона-1970/71 (12,3), «Чикаго» сезона-1995/96 (12,2), «Голден Стэйт» сезона-2016/17 (11,6) и «Бостон» сезона-2023/24 (11,3).

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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