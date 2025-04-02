Кармело Энтони будет введен в Зал славы в 2025 году
Кармело Энтони станет членом Зала славы.
Легендарного форварда Кармело Энтони уведомили о том, что он был избран для включения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2025 году, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
За свою 19-летнюю карьеру Энтони два раза попадал во вторую символическую сборную НБА (2010, 2013) и 4 раза – в третью (2006, 2007, 2009, 2012), десять раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2007, 2008, 2010—2017), в сезоне-2012/13 стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, набирая в среднем 28,7 очка за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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