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НБА. «Оклахома» вырвала победу у «Клипперс», «Денвер» прервал победную серию «Хьюстона» и другие матчи

23 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Детройт» на своей площадке обыграл «Новый Орлеан». Лидер Восточной конференции «Кливленд» победил на выезде «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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