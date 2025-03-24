НБА. «Оклахома» вырвала победу у «Клипперс», «Денвер» прервал победную серию «Хьюстона» и другие матчи
23 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Детройт» на своей площадке обыграл «Новый Орлеан». Лидер Восточной конференции «Кливленд» победил на выезде «Юту».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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