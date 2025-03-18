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Стефен Карри после встречи с «Наггетс»: «Последние пару дней меня беспокоит спина, посмотрим, что будет завтра»

Звезда «Уорриорс» рассказал о своем самочувствии и впечатлениях о прошедшей игре.

«Я чувствую себя нормально. Очевидно, что сыграл совсем не здорово, так что все, включая тренера, будут пытаться понять почему. Потери, глупые ошибки всю игру. 

Когда вы проводите серию хороших матчей, все ожидают определенного уровня стабильности и так далее, поэтому, когда этого не происходит, начинаются вопросы.

Последние пару дней меня беспокоит спина, посмотрим, как буду чувствовать себя завтра», – сказал Карри.

Ранее главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра спросили, как он оценивает выступление лидера «воинов» в игре против «Денвера».

«Стеф устал. Он тащил нас целый месяц. Нам нужно серьезно подумать о возможности дать ему выходной. Чтобы он восстановился ради него самого и ради оставшихся игр. Посмотрим. Но я думаю, что последние несколько матчей Стеф выглядел измотанным, и нам нужно найти способ вернуть ему энергию», – сказал Керр.

Во встрече с «Денвером» Карри набрал 20 очков, 4 подбора и 7 передач при 7 потерях за 36 минут в игре.

Матч закончился победой «Наггетс» – 114:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница 95.7 The Game в соцсети X
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