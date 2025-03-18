38 очков Аарона Гордона позволили «Денверу» без Николы Йокича обыграть «Голден Стэйт»

Серия из 7 побед «Уорриорс» прервалась.

За 37 минут на паркете Гордон набрал 38 очков (14 из 23 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 6 подборов и 3 передачи при 7 потерях.

Со стороны «Голден Стэйт » самым результативным стал Джимми Батлер , набравший 23 очка (8 из 16 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 6 из 10 с линии), 8 подборов и 6 передач за 33 минуты на паркете.

Лидер «воинов» Стефен Карри набрал 20 очков (6 из 21 с игры, 4 из 14 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 4 подбора и 7 передач при 7 потерях за 36 минут в игре.

Никола Йокич и Джамал Мюррэй значились в списке травмированных «Денвера » с пометкой «под вопросом» и в итоге пропустили встречу с «Уорриорс».

Матч закончился победой «Наггетс» – 114:105.