Дрэймонд Грин: «Стив Керр лишь однажды не знал, какую корректировку сделать – в серии с «Лейкерс» 2023 года»

Форвард «Уорриорс» отдал должное главному тренеру.

Он также вспомнил о серии против «Лейкерс » в плей-офф-2023, в которой «Голден Стэйт» уступили со счетом 2-4.

«Стив всегда знает, что сказать, он всегда знает, какую корректировку сделать, особенно в плей-офф. Не думаю, что в мире есть кто-то, кто может делать такие корректировки по ходу матча, как этот парень, в серии плей-офф. Это невероятно.

Единственный раз он не знал, какую корректировку сделать – это было против «Лейкерс» несколько лет назад. И главная причина, по которой он не понимал, что еще можно предпринять, заключалась в том, что у нас просто не было достаточно габаритов, чтобы соперничать с ними. Мы просто уступали физически», – рассказал Грин .

Накануне Керр одержал 558 победу с «Голден Стэйт » и стал лидером клуба по этому показателю.