Стив Керр об игре с «Денвером»: «Мы были ужасны»

Главный тренер «Уорриорс» озвучил свое мнение о прошедшем матче.

«Трудно выиграть матч НБА , когда ты отдаешь мяч в руки сопернику 10 раз. Именно с этим мы столкнулись сегодня.

Они сыграли отличный матч. Мы видели это миллион раз. Так бывает в НБА. Когда лидеры отсутствуют, оставшиеся игроки выкладываются на все сто, они горят желанием сражаться, на них нет давления.

Мы не смогли сразу ответить, начали матч очень плохо и так и не нашли свой ритм. Они сыграли здорово. Мы были ужасны, плохой «язык тела», так что получили то, что заслужили», – сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.

Никола Йокич и Джамал Мюррэй значились в списке травмированных «Денвера » с пометкой «под вопросом» и в итоге пропустили встречу с «Уорриорс».

Матч закончился победой «Наггетс» – 114:105.