Стив Керр об игре с «Денвером»: «Мы были ужасны»
Главный тренер «Уорриорс» озвучил свое мнение о прошедшем матче.
«Трудно выиграть матч НБА, когда ты отдаешь мяч в руки сопернику 10 раз. Именно с этим мы столкнулись сегодня.
Они сыграли отличный матч. Мы видели это миллион раз. Так бывает в НБА. Когда лидеры отсутствуют, оставшиеся игроки выкладываются на все сто, они горят желанием сражаться, на них нет давления.
Мы не смогли сразу ответить, начали матч очень плохо и так и не нашли свой ритм. Они сыграли здорово. Мы были ужасны, плохой «язык тела», так что получили то, что заслужили», – сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.
Никола Йокич и Джамал Мюррэй значились в списке травмированных «Денвера» с пометкой «под вопросом» и в итоге пропустили встречу с «Уорриорс».
Матч закончился победой «Наггетс» – 114:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети журналиста Энтони Слейтера
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