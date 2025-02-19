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Аарон Гордон: «Мои четыре данка были лучше, чем данки Винса Картера»

Аарон Гордон считает, что его данки на конкурсе были лучше данков Винса Картера.

«Лично я считаю, что наш конкурс данков 2016 года был лучшим в истории. Я думаю, что в конкурсе 2000 года есть немного ностальгии, понимаете?

При всем уважении к Винсу Картеру, он – величайший в истории и все такое, но я думаю, если сравнить мои четыре данка с четырьмя данками Винса Картера, то, объективно говоря, я думаю, что мои четыре данка были лучше», – сказал форвард «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoАарон Гордон
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