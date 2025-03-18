Трехочковый Оби Топпина принес победу «Индиане» в овертайме матча с «Миннесотой»

Прервалась серия «Вулвс» из 8 побед подряд.

К концу овертайма «Индиана» уступала одно очко (129:130) после точных штрафных Энтони Эдвардса .

В последующей атаке Ти Джей Макконнелл прошел на ведении по все дуге, зашел под кольцо и оттуда сделал скидку на Оби Топпина в угол.

Форвард реализовал дальний бросок с сопротивлением Никила Александера-Уокера, оставив 3,5 секунды сопернику на ответ.

В последней атаке матча Джулиус Рэндл смазал бросок из «краски».

«Индиана » одержала верх – 132:130.