Трехочковый Оби Топпина принес победу «Индиане» в овертайме матча с «Миннесотой»
Прервалась серия «Вулвс» из 8 побед подряд.
К концу овертайма «Индиана» уступала одно очко (129:130) после точных штрафных Энтони Эдвардса.
В последующей атаке Ти Джей Макконнелл прошел на ведении по все дуге, зашел под кольцо и оттуда сделал скидку на Оби Топпина в угол.
Форвард реализовал дальний бросок с сопротивлением Никила Александера-Уокера, оставив 3,5 секунды сопернику на ответ.
В последней атаке матча Джулиус Рэндл смазал бросок из «краски».
«Индиана» одержала верх – 132:130.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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