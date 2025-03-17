Чендлер Парсонс: «Никс» будет тяжело пройти первый раунд плей-офф»

Чендлер Парсонс скептически настроен по поводу сезона «Нью-Йорка».

«Перед началом сезона люди говорили, что у «Никс» лучший состав на бумаге. Были надежды на титул. Все понимали силу «Бостона », но никто не ожидал такого от «Кливленда ».

Но «Никс» будет тяжело пройти даже первый раунд, не говоря уже о чемпионстве. Независимо от того, с кем они будут играть. Им нужно будет подойти к плей-офф здоровыми.

В плане Джейлена Брансона , растяжение голеностопа – это лучший возможный вариант травмы. Это не икроножная мышца или задняя поверхность бедра, проблемы с которыми могут остаться, осложниться и потребовать операции в дальнейшем. Джейлену Брансону надо просто отдыхать и готовиться, и этим он и занимается.

Если эта команда сможет продолжать идти с 50% побед или даже выше, это будет настоящей победой. Потому что Брансон – это для них все. Он контролирует их нападение, является главным двигателем атаки. Без него им надо продержаться. Найти какие-то резервы, что им пока удается. Действовать за счет защиты. Удивительно, что они лучше выглядят в атаке в этом сезоне, несмотря на их состав», – заключил Парсонс .