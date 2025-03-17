0

Чендлер Парсонс: «Никс» будет тяжело пройти первый раунд плей-офф»

Чендлер Парсонс скептически настроен по поводу сезона «Нью-Йорка».

«Перед началом сезона люди говорили, что у «Никс» лучший состав на бумаге. Были надежды на титул. Все понимали силу «Бостона», но никто не ожидал такого от «Кливленда».

Но «Никс» будет тяжело пройти даже первый раунд, не говоря уже о чемпионстве. Независимо от того, с кем они будут играть. Им нужно будет подойти к плей-офф здоровыми.

В плане Джейлена Брансона, растяжение голеностопа – это лучший возможный вариант травмы. Это не икроножная мышца или задняя поверхность бедра, проблемы с которыми могут остаться, осложниться и потребовать операции в дальнейшем. Джейлену Брансону надо просто отдыхать и готовиться, и этим он и занимается.

Если эта команда сможет продолжать идти с 50% побед или даже выше, это будет настоящей победой. Потому что Брансон – это для них все. Он контролирует их нападение, является главным двигателем атаки. Без него им надо продержаться. Найти какие-то резервы, что им пока удается. Действовать за счет защиты. Удивительно, что они лучше выглядят в атаке в этом сезоне, несмотря на их состав», – заключил Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoНью-Йорк
logoНБА
logoБостон
logoЧендлер Парсонс
logoКливленд
logoДжейлен Брансон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку
4сегодня, 16:30
«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся на вершину по итогам недели, Донован Митчелл вошел в Топ-5
1314 марта, 17:22
«Филадельфия» вернулась к «процессу». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
214 марта, 16:14Фото
Главные новости
НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
1719 минут назад
Энтони Эдвардс и Коби Уайт стали игроками недели в своих конференциях НБА
23 минуты назадФото
«Финикс» может расстаться с Майком Буденхольцером в межсезонье (Hoops Wire)
842 минуты назад
Девин Васселл: «Митч Джонсон успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона. Был очень важен для нас»
сегодня, 19:15
Джабари Паркер: «Люди, которые пишут о моей «трагичной истории», не могут похвастаться 1% от моих достижений»
4сегодня, 18:35
Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»
5сегодня, 18:20
Док Риверс о защите «Оклахомы»: «Они связали нас, мы не могли открыться и показать свое нападение»
2сегодня, 17:55
Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге
13сегодня, 17:28
Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь
10сегодня, 17:15
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку
4сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Рэйкуан Грэй близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
12 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Црвена Звезда» победила «Мегу»
18 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Мерсин»
сегодня, 19:01
Паулюс Мотеюнас: «Наши переговоры с «Дубаем» проходят на фоне вопроса расширения Евролиги»
сегодня, 18:55
Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке
сегодня, 17:05
Виктор Ганиенко: «Локо» можно играть домашние матчи в Сочи»
1сегодня, 16:53
Виктор Ганиенко: «Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник. Заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»
1сегодня, 16:45
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
1сегодня, 16:05
«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
сегодня, 13:52
Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
сегодня, 13:40Фото