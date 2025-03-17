Чендлер Парсонс: «Никс» будет тяжело пройти первый раунд плей-офф»
«Перед началом сезона люди говорили, что у «Никс» лучший состав на бумаге. Были надежды на титул. Все понимали силу «Бостона», но никто не ожидал такого от «Кливленда».
Но «Никс» будет тяжело пройти даже первый раунд, не говоря уже о чемпионстве. Независимо от того, с кем они будут играть. Им нужно будет подойти к плей-офф здоровыми.
В плане Джейлена Брансона, растяжение голеностопа – это лучший возможный вариант травмы. Это не икроножная мышца или задняя поверхность бедра, проблемы с которыми могут остаться, осложниться и потребовать операции в дальнейшем. Джейлену Брансону надо просто отдыхать и готовиться, и этим он и занимается.
Если эта команда сможет продолжать идти с 50% побед или даже выше, это будет настоящей победой. Потому что Брансон – это для них все. Он контролирует их нападение, является главным двигателем атаки. Без него им надо продержаться. Найти какие-то резервы, что им пока удается. Действовать за счет защиты. Удивительно, что они лучше выглядят в атаке в этом сезоне, несмотря на их состав», – заключил Парсонс.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий