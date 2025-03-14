«Филадельфия» вернулась к «процессу». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений за последние 10 матчей:
А вот и «Уорриорз»!
«Кливленд» продолжает отжигать.
«Нью-Йорк» не может набирать очки.
«Денвер» не умеет защищаться.
«Детройт» очень даже умеет, но не против «Уизардс»(?!).
«Миннесота» постепенно поднимается.
У «Оклахомы» спад в защите.
У «Бостона» тоже.
«Филадельфия» вернулась к «процессу».
«Орландо», проснись, ты нам нужен!
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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