Джей Джей Редик: «Джордан Гудвин был великолепен сегодня»

Главный тренер «Лейкерс» отметил вклад защитника в победу.

«Никогда не оценивайте игрока только по его статистике. Джордан Гудвин был великолепен сегодня. И набрал 2 очка и 4 персональных замечания. Он задал настрой нашей игре. Против «Финикса » невероятно сложно защищаться, но ребята исполнили наш план, «Санс» получили броски, с которыми мы можем смириться. Гудвин и Финни-Смит заставили Букера и Дюрэнта брать сложные попытки», – сказал Редик .

Джордан Гудвин подписал двустроннний контракт с «Лейкерс » в феврале.

В матче против «Финикса » защитник провел на площадке 28 минут. В этом сезоне Гудвин в среднем набирает 6,5 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи за 20,2 минуты на паркете.