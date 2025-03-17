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Джей Джей Редик: «Джордан Гудвин был великолепен сегодня»

Главный тренер «Лейкерс» отметил вклад защитника в победу.

«Никогда не оценивайте игрока только по его статистике. Джордан Гудвин был великолепен сегодня. И набрал 2 очка и 4 персональных замечания. Он задал настрой нашей игре. Против «Финикса» невероятно сложно защищаться, но ребята исполнили наш план, «Санс» получили броски, с которыми мы можем смириться. Гудвин и Финни-Смит заставили Букера и Дюрэнта брать сложные попытки», – сказал Редик.

Джордан Гудвин подписал двустроннний контракт с «Лейкерс» в феврале.

В матче против «Финикса» защитник провел на площадке 28 минут. В этом сезоне Гудвин в среднем набирает 6,5 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи за 20,2 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoНБА
logoДориан Финни-Смит
logoДжордан Гудвин
logoФиникс
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