Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге
Энтони Дэвиса отправили в лигу развития.
Центровой «Далласа» выбыл с травмой паха в первом матче после перехода в клуб. Дэвис твердо намерен вернуться до конца сезона и помочь команде попасть в плей-офф.
Для возвращения игровой формы в более активном режиме в играх 5 на 5 центровой примет участие в матчах G-лиги. «Мэверикс» столкнулись с травмами большинства игроков ротации основной команды, что затрудняет игровую практику для центрового.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости