Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге

Энтони Дэвиса отправили в лигу развития.

Центровой «Далласа » выбыл с травмой паха в первом матче после перехода в клуб. Дэвис твердо намерен вернуться до конца сезона и помочь команде попасть в плей-офф.

Для возвращения игровой формы в более активном режиме в играх 5 на 5 центровой примет участие в матчах G-лиги. «Мэверикс» столкнулись с травмами большинства игроков ротации основной команды, что затрудняет игровую практику для центрового.