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Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге

Энтони Дэвиса отправили в лигу развития.

Центровой «Далласа» выбыл с травмой паха в первом матче после перехода в клуб. Дэвис твердо намерен вернуться до конца сезона и помочь команде попасть в плей-офф.

Для возвращения игровой формы в более активном режиме в играх 5 на 5 центровой примет участие в матчах G-лиги. «Мэверикс» столкнулись с травмами большинства игроков ротации основной команды, что затрудняет игровую практику для центрового.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
logoДаллас
G-лига
logoНБА
травмы
logoЭнтони Дэвис
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