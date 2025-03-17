Джерико Симсу может потребоваться операция, центровой играет с травмой большого пальца правой руки

Джерико Симс может выбыть на длительный срок.

Запасной центровой «Бакс» играет с травмой большого пальца правой руки. Симс перешел в «Милуоки » в феврале и провел 14 матчей, набирая 2,4 очка и 4,8 подбора за 15 минут в среднем.

«Это серьезная травма. Нам нужно будет принять решение. Операция – один из вариантов, определенно», – заявил главный тренер Док Риверс.