Джерико Симсу может потребоваться операция, центровой играет с травмой большого пальца правой руки
Джерико Симс может выбыть на длительный срок.
Запасной центровой «Бакс» играет с травмой большого пальца правой руки. Симс перешел в «Милуоки» в феврале и провел 14 матчей, набирая 2,4 очка и 4,8 подбора за 15 минут в среднем.
«Это серьезная травма. Нам нужно будет принять решение. Операция – один из вариантов, определенно», – заявил главный тренер Док Риверс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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