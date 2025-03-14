Остин Ривз, возможно, травмировал бросковую руку в игре с «Милуоки»
Защитник только недавно вернулся на паркет после предыдущего повреждения.
По сообщению репортера Los Angeles Times Дэна Воика, после игры с «Милуоки» защитник Остин Ривз прикладывал большой пакет со льдом к своей правой руке, говоря, что ему становится лучше.
Во встрече с «Бакс» Ривз провел на площадке 36 минут и набрал 28 очков (10 из 17 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 8 подборов и 3 передачи.
«Лейкерс» проиграли эту встречу – 106:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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