Остин Ривз, возможно, травмировал бросковую руку в игре с «Милуоки»

Защитник только недавно вернулся на паркет после предыдущего повреждения.

По сообщению репортера Los Angeles Times Дэна Воика, после игры с «Милуоки » защитник Остин Ривз прикладывал большой пакет со льдом к своей правой руке, говоря, что ему становится лучше.

Во встрече с «Бакс» Ривз провел на площадке 36 минут и набрал 28 очков (10 из 17 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 8 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс » проиграли эту встречу – 106:126.