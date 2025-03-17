Энтони Эдвардс: «Сказал Макдэниелсу, что он сыграл как Пэт Беверли»

«О, он – это все, что нам нужно. Я говорю ему: «Не переставай быть агрессивным, не переставай быть агрессивным», потому что, когда мы играем один на один, он лучший в зале. Так что да, он – это все, что нам нужно.

Тот момент, который ему удался сегодня – ты знаешь, о чем я говорю, возле скамейки во второй половине – это просто невероятно.

Да, это было безумно. Я сказал ему: «Ты выглядел как Пэт Бев, когда ему было 26». Нет, серьезно», – сказал Эдвардс.

«Миннесота» взяла верх над «Ютой» – 128:102.

Джейден Макдэниелс набрал 20 очков, 8 из 13 с игры, 12 подборов и 2 передачи.