Пол Пирс: «Как можно сказать Йокичу, что он не MVP?»

Бывший игрок НБА сделал однозначный вывод, исходя из статистики серба.

«Джокер приехал в Оклахому и выдал монструозную игру. Я решил посмотреть на его статистику в сезоне, за который он получил MVP, и понял, что текущий сезон для него лучший за всю карьеру.

Как можно сказать человеку, который входит в тройку лучших по очкам, первый по подборам, в топе по перехватам, второй по передачам, в топе по проценту попаданий с игры, то есть входит в топ-2 или топ-3 по всем статистическим категориям, что он не MVP? Как он может проиграть в гонке за MVP?

Это лучшая статистика, которую я когда-либо видел в истории игры. За всю мою жизнь никто в лиге не делал такого», – сказал Пирс .

В прошлом сезоне Никола Йокич был признан MVP регулярного чемпионата, набирая в среднем 26,4 очка (58,3% попаданий с игры), 12,4 подбора и 9 передач.

В текущем сезоне центровой набирает 29,1 очка (57,5% попаданий с игры), 12,8 подбора и 10,3 передачи.