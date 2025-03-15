Джей Джей Редик – после поражения от «Наггетс»: «Горжусь командой»

«Лейкерс» уступили в гостях «Денверу» – 126:131.

Калифорнийцы выступали без нескольких ключевых игроков, включая Леброна Джеймса, Луку Дончича, Руи Хатимуру, Дориана Финни-Смита, Джексона Хэйса и Гэйба Винсента.

«Горжусь нашей командой, они показали несгибаемость и готовность сражаться. Особенно учитывая, что мы не очень хорошо начали вторую половину игры. Наша защита в быстрых отрывах была довольно слабой в течение первых шести минут, но затем мы смогли вернуться в игру и выйти вперед. Мы могли бы многое сделать лучше, но сегодня команда сражалась и дала себе шанс на победу.

Дух команды проявился отлично. Думаю, он таким был и будет оставаться впредь. Это была хорошая возможность для нескольких игроков провести больше времени на площадке. Шейк Милтон, в частности, и Кристиан Колоко во второй половине игры здорово выглядели в защите. Так что я рад за этих ребят, что они хорошо сыграли», – сказал Редик.