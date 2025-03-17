Babcock Hoops: «Недостаток подвижности и предсказуемость в атаке у Владислава Голдина вызывают вопросы»

Сайт, занимающийся анализом игроков перед драфтом, написал о россиянине.

Сегодня Владислав Голдин получил приз Most Outstanding Player в турнире конференции Биг-10. Его Мичиган стал лучшей командой конференции.

«Владислав Голдин – высокоэффективный игрок в «краске», у него сильная игра лицом к кольцу и прогрессирующий средний бросок. При росте 216 см и весе 113 кг он обладает физическими данными, чтобы доминировать над более низкими защитниками в посте, и особенно эффективен в ситуациях «большой-большому» при пик-н-ролле, где использует свою силу и умение выбирать позицию для завершения атак с высокой эффективностью. Его способность блокировать броски и высокий уровень энергии делают его надежным защитным фундаментом, так как он стабильно мешает броскам и наводит ужас на соперников в «краске».

Хотя Голдин продемонстрировал умение бросать с трехочковой дистанции, его атакующая игра в «краске» более предсказуема и методична. Ему нужно добавить больше разнообразия в свои движения под щитом и улучшить умение читать игру при дабл-тимах. В защите его подвижность на переключениях вызывает вопросы, так как он может испытывать трудности против более быстрых и атлетичных форвардов и вингеров на следующем уровне.

«Карьера Голдина в колледже и его постоянное развитие впечатляют, он провел отличный сезон в Мичигане. Однако, поскольку все больше команд возвращаются к игре с традиционными «большими», вместо того чтобы полностью переходить на малый баскетбол, его долгосрочный путь в НБА все еще сложно спрогнозировать», – Мэтт Бэбкок, аналитик драфта НБА.

Сильные стороны

– Эффективный забивающий: Завершает атаки с высокой эффективностью у кольца и хорошо использует обе руки.

– Защитный центровой: Энергичный блокирующий, который разрушает атаки в «краске».

– Физическое присутствие: Может подавлять более низких защитников и завершать через контакт.

– Слаженность в игре «большой-большому»: Хорошо работает в пик-н-роллах с другими «большими».

– Игра лицом к кольцу: Способен бросать средние дистанции и принимать решительные действия с дриблингом.

Слабые стороны

– Подвижность на переключениях: Испытывает трудности при защите в пространстве против более быстрых соперников.

– Ограниченная атакующая универсальность: Его игра в «краске» иногда слишком академична и предсказуема.

– Чтение игры и пас: Нуждается в улучшении распознавания дабл-тимов и более быстрых передачах.

– Возраст и потенциал: Будет одним из самых возрастных игроков на драфте, что вызывает вопросы о его долгосрочном потолке.

Вопросы

– Сможет ли он развить более стабильный трехочковый бросок, чтобы расширить свою атакующую роль?

– Улучшится ли его подвижность, чтобы справляться с переключениями на периметре?

– Это традиционный центровой, сможет ли его игра адаптироваться к современной НБА?

Итог

Владислав Голдин – сильный, активный центровой с подтвержденной способностью эффективно завершать атаки и защищать кольцо. Его размеры, жесткость и защитное присутствие делают его интересным проспектом. Однако недостаток подвижности и предсказуемость в атаке вызывают вопросы о его возможности преуспеть в НБА. Если он сможет добавить более надежный бросок с периметра и улучшить пас при дабл-тимах, это укрепит его позиции, – говорится в отчете.