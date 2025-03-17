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Владислав Голдин получил награду Most Outstanding Player турнира Биг-10

Российский центровой назван лучшим игроком плей-офф конференции Биг-10.

Мичиган Голдина стал победителем турнира и обеспечил себе участие в «Мартовском безумии». В финальном матче Мичиган обыграл Висконсин, а Голдин стал самым результативным игроком в своей команде с 11 очками.

Также Голдин попал в символическую пятерку плей-офф своей конференции. Вместе с российским центровым туда включены его партнер Дэнни Вольф, а также Дэрик Куинн (Мэриленд), Джон Тонджи (Висконсин) и Джон Блэкуэлл (Висконсин).

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: 247sports
университет Мичиган
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