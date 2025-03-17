Девин Букер: «Иногда мы показываем, что способны на многое. Это делает ситуацию еще более печальной»

Защитник «Финикса» проанализировал проблемы команды.

«Финикс » занимает 11-ю позицию в Западной конференции с показателями 31-37.

«Мне кажется, это не одна причина, а несколько. В отдельных моментах мы показываем, что способны на многое. Именно это делает ситуацию еще более печальной. У нас есть матчи, как, например, в пятницу, когда мы обыграли «Сакраменто», а потом мы выходим на площадку, мажем несколько бросков, и это влияет на нашу защиту, что в свою очередь сказывается на атаке. Это эффект домино.

Если ты играешь с энергией и отдачей, ты можешь спокойно спать ночью, несмотря ни на что. И я не думаю, что сейчас мы делаем это», – заявил Букер .