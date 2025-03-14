Мэт Ишбиа об обмене Девина Букера: «Этого никогда не будет. Это глупо»

Мэт Ишбиа и Девин Букер прокомментировали слухи о возможном обмене.

Владелец «Финикса » ответил на вопрос о возможности сделки с участием звездного защитника.

«Этого никогда не будет. Это глупо. Девин Букер на пике своей карьеры. Чтобы победить в чемпионате нужна суперзвезда. Великий игрок», – заявил Ишбиа.

«У меня редкая ситуация. Я горжусь сообществом Финикса, людьми, которые поддерживали меня с 18 лет, когда все было очень плохо. Мы немного не дотянулись до наших целей. Я хочу достичь их, и сделать это именно тут.

Это обязанность главной звезды команды, я горжусь возложенной на меня ответственностью. Сейчас все может выглядеть не очень, но я добьюсь своего», – заключил Букер.