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«Орландо» прервал победную серию «Кливленда»

«Мэджик» взяли верх над «Кэвз» – 108:103.

Решающий бросок на свой счет записал Паоло Банкеро – его попадание со средней вывело «Орландо» вперед (104:103). И после промаха Деандре Хантера Кентавиус Колдуэлл-Поуп реализовал два штрафных за 31 секунду до финальной сирены. На заключительном отрезке Макс Струс и Донован Митчелл не смогли сравнять счет дальними попаданиями.

«Нужно отдать должное «Орландо». У них защита в топ-3 лиги, так они играют. Отличная защитная команда», – сказал главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.

В составе «Кливленда» отсутствовал Эван Мобли, пропускавший матч из-за проблем со стопой.

На этом поражении прервалась рекордная в истории «Кливленда» победная серия, которая составила 16 матчей. Впервые с новой командой проиграл Деандре Хантер, после его перехода «Кэвз» выиграли 13 встреч подряд.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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