«Продолжай бросать свои средние. Увидим, что получится». Джордж Ньянг и Паоло Банкеро обменялись подколками

Джордж Ньянг и Паоло Банкеро устроили перепалку.

Баскетболисты сцепились в матче «Орландо » против «Атланты» (114:108). Банкеро набрал 36 очков, получив право на 16 штрафных бросков.

Ньянг заявил, что все, что он делает, – это выпрашивает фолы.

Банкеро : «Злишься, что не можешь сам заработать свисток? Я набираю очки».

Ньянг : «Да не. Продолжай бросать свой средний. Увидим, что получится».

Банкеро : «Ты сам видел, что получилось в прошлом году».

Ньянг : «Ты завершил сезон и отправился домой».

Банкеро : «Я надрал тебе задницу».

«Орландо» уступил «Кливленду », в составе которого выступал Ньянг, в первом раунде прошлого розыгрыша плей-офф (3-4).