«Продолжай бросать свои средние. Увидим, что получится». Джордж Ньянг и Паоло Банкеро обменялись подколками
Джордж Ньянг и Паоло Банкеро устроили перепалку.
Баскетболисты сцепились в матче «Орландо» против «Атланты» (114:108). Банкеро набрал 36 очков, получив право на 16 штрафных бросков.
Ньянг заявил, что все, что он делает, – это выпрашивает фолы.
Банкеро: «Злишься, что не можешь сам заработать свисток? Я набираю очки».
Ньянг: «Да не. Продолжай бросать свой средний. Увидим, что получится».
Банкеро: «Ты сам видел, что получилось в прошлом году».
Ньянг: «Ты завершил сезон и отправился домой».
Банкеро: «Я надрал тебе задницу».
«Орландо» уступил «Кливленду», в составе которого выступал Ньянг, в первом раунде прошлого розыгрыша плей-офф (3-4).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети LegendZ
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