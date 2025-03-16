«Лейкерс» летом могут расстаться с Джексоном Хэйсом
«Лейкерс» могут потерять Джексона Хэйса на рынке свободных агентов.
«Джексон — неограниченно свободный агент, и я думаю, что у «Лейкерс» будут права Берда, но все же они будут ограничены в том, сколько они могут ему заплатить.
Они могут потратить исключение среднего уровня на него, но я вполне допускаю, что он может стать жертвой обстоятельств. Так же, как в случае с Маликом Монком, когда «Лейкерс» оказались не в состоянии заплатить из-за своих финансовых ограничений.
Думаю, что найдутся команды, которые попытаются переманить Джексона», – сказал журналист The Athletic Йован Буха.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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