«Лейкерс» летом могут расстаться с Джексоном Хэйсом

«Лейкерс» могут потерять Джексона Хэйса на рынке свободных агентов.

«Джексон — неограниченно свободный агент, и я думаю, что у «Лейкерс » будут права Берда, но все же они будут ограничены в том, сколько они могут ему заплатить.

Они могут потратить исключение среднего уровня на него, но я вполне допускаю, что он может стать жертвой обстоятельств. Так же, как в случае с Маликом Монком, когда «Лейкерс» оказались не в состоянии заплатить из-за своих финансовых ограничений.

Думаю, что найдутся команды, которые попытаются переманить Джексона », – сказал журналист The Athletic Йован Буха.