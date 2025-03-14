Лука Дончич не поможет «Лейкерс» в гостевом матче с «Денвером»
Лука Дончич получит отдых.
Словенский разыгрывающий не примет участия в игре бэк-ту-бэк против «Наггетс» в гостях. Причина пропуска – растяжение правого голеностопа и профилактика травмы левой икроножной мышцы.
Продолжают реабилитацию центровой Джексон Хэйс и форвард Руи Хатимура.
Скорее всего, также пропустят матч форвард Дориан Финни-Смит и защитник Гэйб Винсент.
Под вопросом выход на паркет центрового Трея Джемисона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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