Лука Дончич не поможет «Лейкерс» в гостевом матче с «Денвером»

Лука Дончич получит отдых.

Словенский разыгрывающий не примет участия в игре бэк-ту-бэк против «Наггетс» в гостях. Причина пропуска – растяжение правого голеностопа и профилактика травмы левой икроножной мышцы.

Продолжают реабилитацию центровой Джексон Хэйс и форвард Руи Хатимура.

Скорее всего, также пропустят матч форвард Дориан Финни-Смит и защитник Гэйб Винсент.

Под вопросом выход на паркет центрового Трея Джемисона.