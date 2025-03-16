Сергей Базаревич о своих принципах работы: «Следуй инстинктам»

Сергей Базаревич рассказал о своих основных принципах работы.

«Следуй своим инстинктам — это, наверное, так называется. Но чуйка может и подвести.

Раньше думал, что у меня слишком много основано на инстинктах. Что я не системный человек. Я настолько увлекся цифрами, что ассистентов с ума сводил. Вся моя чуйка должна была быть подтверждена цифрами. Нужно найти баланс. Но твой первый инстинкт, наверное, всегда правильный», — сказал бывший главный тренер сборной России.