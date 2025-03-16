Сергей Базаревич: «Чтобы продолжить работу, мне нужен реальный вызов»
Бывший главный тренер сборной России планирует возобновить карьеру.
«Я для себя нынешний этап карьеры определил как паузу. Но дверь еще не закрыта. Мне, чтобы продолжить, нужен реальный вызов, - цитирует Базаревича «Матч ТВ».
Последним местом работы Базаревича был БК «Самара», откуда его уволили в марте 2023 года. 16 марта трехкратному чемпиону СССР и двукратному чемпиону России исполнилось 60 лет.
Базаревич работал со сборной России с 2016 по 2021 год. Он вывел команду в полуфинал Евробаскета-2017.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Матч-ТВ
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