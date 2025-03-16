3

Сергей Базаревич: «Чтобы продолжить работу, мне нужен реальный вызов»

Бывший главный тренер сборной России планирует возобновить карьеру.

«Я для себя нынешний этап карьеры определил как паузу. Но дверь еще не закрыта. Мне, чтобы продолжить, нужен реальный вызов, - цитирует Базаревича «Матч ТВ».

Последним местом работы Базаревича был БК «Самара», откуда его уволили в марте 2023 года. 16 марта трехкратному чемпиону СССР и двукратному чемпиону России исполнилось 60 лет.

Базаревич работал со сборной России с 2016 по 2021 год. Он вывел команду в полуфинал Евробаскета-2017.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Матч-ТВ
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Базаревич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Умный баскетбол Йокича и Дончича обезоруживает физически развитых игроков НБА». Взгляд Сергея Быкова
3723 апреля 2024, 09:30Спецпроект
Главные новости
Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»
231 минуту назад
Пэйтон Притчард установил рекорд по трехочковым за сезон для игрока скамейки
147 минут назад
«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Тони Аллена
157 минут назад
Джош Харт вступил в перепалку с Томом Тибодо во время тайм-аута
12сегодня, 08:24Видео
Стив Керр вышел на первое место по победам в качестве главного тренера в истории «Голден Стэйт»
1сегодня, 08:05
Дрэймонд Грин – о 4000 трехочковых Карри: «Стеф – лучший человек, с которым такое могло случиться»
сегодня, 07:57
Дрэймонд Грин – Стивену Эй Смиту: «В детстве за такие слова тебя бы просто ударили»
10сегодня, 07:35
«Просто дай мне мяч». Джордан Пул нарушил комбинацию «Вашингтона» на последнее владение
14сегодня, 07:04
Никола Йокич: «Нам повезло, что мы третьи на Западе. Мы плохо играем»
7сегодня, 06:52
НБА. «Голден Стэйт» взял верх над «Нью-Йорком», 48 очков Гилджес-Александера помогли «Тандер» победить «Детройт» и другие матчи
150сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Броски под сирену Джимми Батлера, Фреда Ванвлита и Джереми Сохана стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 07:26Видео
Остин Ривз: «Все говорят: «Лейкерс» – в пяти, но мы не слушаем все это»
2сегодня, 07:20
Мичиган Влада Голдина обыграл Мэриленд благодаря броску Тре Дональдсона на последней секунде
сегодня, 07:15Видео
Александр Сарр установил личный рекорд результативности в матче против «Денвера»
2сегодня, 06:50Видео
Дрэймонд Грин об игре против «Нью-Йорка»: «Было весело, Таунс вышел с дополнительной мотивацией»
1сегодня, 06:26
Кевин Дюрэнт поругался с Джеем Краудером после матча с «Сакраменто»
сегодня, 06:12Видео
34 очка Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» победить «Индиану»
сегодня, 05:59Видео
Дрэймонд Грин «уложил спать» «Нью-Йорк» после попадания в концовке матча
5сегодня, 05:41Видео
Жорди Фернандес: «Кэм Томас отлично вписался в команду. У нас есть план на будущее»
1вчера, 22:38
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Брешию», «Трапани Шарк разгромил «Триест»
вчера, 21:45