Чума Окики подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией»
Это второй подобный контракт форварда с «Сиксерс».
16 пик драфта-2019 (26 лет, 201 см) в текущем сезоне провел 2 минуты в матчах НБА и в основном выступает в G-лиге, где набирает в среднем 17 очков, 8,3 подбора и 4,9 передачи за 36,8 минуты на площадке.
Лучшим периодом в карьере Окики был сезон-2021/2022, в котором игрок выступал за «Орландо» и набирал в среднем 8,6 очка, 5 подборов и 1,7 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TalkBasket
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