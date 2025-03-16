Чума Окики подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией»

Это второй подобный контракт форварда с «Сиксерс».

16 пик драфта-2019 (26 лет, 201 см) в текущем сезоне провел 2 минуты в матчах НБА и в основном выступает в G-лиге, где набирает в среднем 17 очков, 8,3 подбора и 4,9 передачи за 36,8 минуты на площадке.

Лучшим периодом в карьере Окики был сезон-2021/2022, в котором игрок выступал за «Орландо » и набирал в среднем 8,6 очка, 5 подборов и 1,7 передачи.