Дэрил Мори: «Мы используем нейросети при принятии решений»

Президент «76-х» рассказал об использовании технологий в работе фронт-офиса.

«Филадельфия » занимает 13-е место на Востоке с показателями 22-44.

«Мы используем языковые модели как одно из мнений голос при принятии любого решения. Это решение зависит от моделей в зависимости от того, насколько стабильны допущения, лежащие в основе этих моделей, и насколько успешно они показали себя при принятии решений в прошлом. Так что если у вас есть высокоэффективная модель для выбора игроков на драфте, и НБА еще не изменила правила, то модели имеют большой вес в таких решениях.

Оказывается, языковые модели (LLM) довольно хорошо справляются с прогнозированием. Они все еще не превосходят людей, таких как суперпрогнозисты... Но они действительно добавляют полезную информацию по сравнению с обычными скаутами и подобными методами. Так что мы будем относиться к ним почти как к еще одному скауту. Со временем, если будет доказано, что они имеют лучшие результаты, чем скауты, мы можем увеличить вес языковых моделей или использовать несколько языковых моделей как один или два голоса в процессе принятия решений.

Многомодельные подходы могут приблизить вас к оптимальной границе принятия решений, и, если говорить осторожно, вы получаете очень похожую точность при меньшем риске, используя многомодельные подходы. Именно поэтому мы так делаем», – рассказал Мори.

Из слов Мори можно сделать вывод о том, что большие языковые модели участвовали в выборе на драфте-2024 Джареда Маккэйна, который до травмы претендовал на звание «новичок года».