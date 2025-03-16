Джош Харт вступил в перепалку с Томом Тибодо во время тайм-аута
Еще один игрок «Никс» выразил несогласие с главным тренером.
Во время матча с «Голден Стэйт» (94:97) Джош Харт и Том Тибодо принялись кричать друг на друга. Это продолжалось, пока другие игроки и тренеры «Нью-Йорка» не остановили перебранку, встав между спорящими.
«Никс» идут на третьем месте на Востоке с показателями 42-24.
На этой неделе форвард «Никс» Микэл Бриджес пожаловался на тренерские методы Тибодо, попросив давать больше времени игрокам скамейки.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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