Джош Харт вступил в перепалку с Томом Тибодо во время тайм-аута

Еще один игрок «Никс» выразил несогласие с главным тренером.

Во время матча с «Голден Стэйт» (94:97) Джош Харт и Том Тибодо принялись кричать друг на друга. Это продолжалось, пока другие игроки и тренеры «Нью-Йорка » не остановили перебранку, встав между спорящими.

«Никс» идут на третьем месте на Востоке с показателями 42-24.

На этой неделе форвард «Никс» Микэл Бриджес пожаловался на тренерские методы Тибодо, попросив давать больше времени игрокам скамейки.