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«Атланта» лидирует по количеству дней в зоне плей-ин за последние пять сезонов

Названа команда, которая провела больше всего времени в зоне плей-ин.

Репортер Лев Акабас опубликовал диаграмму, на которой показано, сколько дней каждая команда НБА провела в зоне плей-ин (7-10 места в конференции) за последние пять сезонов.

Лидером лиги по этому показателю является «Атланта» (463 дня). Далее идут «Чикаго» (379) и «Миннесота» (377). Наименьшее количество дней в зоне плей-ин провели «Милуоки» (37), «Оклахома» (58) и «Детройт» (79).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
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