«Атланта» лидирует по количеству дней в зоне плей-ин за последние пять сезонов

Названа команда, которая провела больше всего времени в зоне плей-ин.

Репортер Лев Акабас опубликовал диаграмму, на которой показано, сколько дней каждая команда НБА провела в зоне плей-ин (7-10 места в конференции) за последние пять сезонов.

Лидером лиги по этому показателю является «Атланта » (463 дня). Далее идут «Чикаго » (379) и «Миннесота » (377). Наименьшее количество дней в зоне плей-ин провели «Милуоки » (37), «Оклахома» (58) и «Детройт» (79).