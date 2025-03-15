Стефон Касл о гонке за звание новичка года: «Трудно не следить за ней»

Стефон Касл высказался о гонке за звание новичка года.

«Трудно не следить за ней.

Я бы не сказал, что стремился к этой награде весь год. Просто выхожу на площадку и играю. Пусть все решится само собой», – сказал атакующий защитник «Сан-Антонио ».