Стефон Касл о гонке за звание новичка года: «Трудно не следить за ней»
Стефон Касл высказался о гонке за звание новичка года.
«Трудно не следить за ней.
Я бы не сказал, что стремился к этой награде весь год. Просто выхожу на площадку и играю. Пусть все решится само собой», – сказал атакующий защитник «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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