Игроки «Сперс» сняли колеса с автомобиля Стефона Касла
Новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл стал жертвой розыгрыша.
Вернувшись на парковку, 20-летний защитник «Сперс» обнаружил, что с его автомобиля сняли колеса. Касл резко отреагировал на розыгрыш и едва не ударил партнера по команде Блэйка Уэсли.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джоша Паредеса в соцсети X
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