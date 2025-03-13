Игроки «Сперс» сняли колеса с автомобиля Стефона Касла

Новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл стал жертвой розыгрыша.

Вернувшись на парковку, 20-летний защитник «Сперс» обнаружил, что с его автомобиля сняли колеса. Касл резко отреагировал на розыгрыш и едва не ударил партнера по команде Блэйка Уэсли .