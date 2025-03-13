Девин Васселл: «Стефон Касл – определенно новичок года»
Девин Васселл считает Стефона Касла лучшим новичком года.
«Думаю, у всех нас были определенные ожидания от этого сезона, и Стефон Касл превзошел все ожидания.
Я считаю, что он определенно новичок года. Я, конечно, предвзят, но я думаю, что это довольно легкий выбор. У этого парня безграничный потенциал. Мы только начинаем понимать, каким игроком может стать Стеф, и это на самом деле очень страшно», – сказал атакующий защитник «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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