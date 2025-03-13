Девин Васселл: «Стефон Касл – определенно новичок года»

Девин Васселл считает Стефона Касла лучшим новичком года.

«Думаю, у всех нас были определенные ожидания от этого сезона, и Стефон Касл превзошел все ожидания.

Я считаю, что он определенно новичок года. Я, конечно, предвзят, но я думаю, что это довольно легкий выбор. У этого парня безграничный потенциал. Мы только начинаем понимать, каким игроком может стать Стеф , и это на самом деле очень страшно», – сказал атакующий защитник «Сан-Антонио ».