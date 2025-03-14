Скип Бэйлесс: «Сегодня мы увидели, почему «Даллас» обменял Дончича»

Эксперт раскритиковал лидера «Лейкерс» после поражения от «Милуоки».

Дончич провел на площадке 36 минут, набрав 45 очков (14 из 27 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборов, 3 передачи и 6 потерь.

Бэйлесс сказал, что трейд с участием Луки Дончича можно оценить только тогда, когда «Даллас» выступит в здоровом составе.

«Вот в чем проблема с Лукой. Он берет на себя много дальних попыток, но у него слабая реализация. На дистанции с этим нельзя побеждать. Как только «Мэверикс» прошли «Миннесоту» и вышли в финал в прошлом году, то получили выстрел в ногу от Луки!

Лука Дончич просто постоянно теряет мяч. Ему сложно переходить с мячом центр площадки. Сегодня он выглядит медленным, он никогда не в идеальных кондициях, это еще одна причина, по которой «Мэверикс» сказали: «Мы просто не доверяем ему в долгосрочной перспективе». Когда он получает травму, например, растяжение икроножной мышцы, он выбывает надолго», – сказал Бэйлесс.