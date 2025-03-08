Велимир Перасович: «Парма» постоянно перестраивалась в обороне, но моя команда нашла свой путь»

Велимир Перасович справляется со сложностями в ротации УНИКСа.

Казанский клуб всухую завершил сезонную серию против «Пармы» (89:71). Самым результативным в составе победителей стал форвард Девон Акун-Перселл , на его счету 23 очка.

«УНИКС одержал важную победу в очень сложном матче. «Парма » постоянно перестраивалась в обороне на протяжении всей игры. Сегодня мы выступали без нашего центрового Джалена Рейнольдса . А когда в составе отсутствует игрок, способный эффективно атаковать из-под кольца и создавать давление на защиту соперника изнутри, игра становится сложнее. Тем не менее, моя команда нашла свой путь и выиграла без особых проблем.

Отмечу выступление Дмитрия Кулагина , который в связи с травмой Александра Платунова играл больше обычного. Михаил Беленицкий тренируется с нами всего 10 дней после травмы, поэтому ему нелегко найти свою игру. Это вопрос времени. Уверен, что он наберет форму», – заключил главный тренер.