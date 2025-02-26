Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»

Шакил О′Нил заявил, что «Лейкерс» не хотят играть с молодой командой в плей-офф.

«На месте «Лейкерс » и 40-летнего Леброна Джеймса я бы не хотел играть против Джейлена Грина и других летающих парней. Я бы лучше сыграл против «Денвера », против команды, которая не будет летать.

В 40 лет я бы не хотел встретиться в первом раунде с командой, которая будет летать туда-сюда по площадке», – сказал четырехкратный чемпион НБА .