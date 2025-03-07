«Мэджик» забили данк после финальной сирены в матче с «Чикаго»

«Орландо» не успели перевести матч с «Буллз» в овертайм.

В концовке встречи при отставании в 2 очка (123:125) игроки «Мэджик» предпочли бросать из-за дуги. После промаха Паоло Банкеро мяч оказался в руках Уэнделла Картера, который поставил сверху, но уже после того как прозвучала финальная сирена.

«Посыл в конце был таков: мы должны выйти из этого спада. Это именно то, что это есть – спад, и мы должны найти способ выйти из него. Теперь нам нужно отправиться на выезд, перегруппироваться, перезагрузиться ментально и понять, что нам нужно делать, сплотиться в выездном матче и продолжать бороться. Потому что в этой лиге все может измениться быстро в ту или иную сторону, и я думаю, наши парни понимают, что именно нужно сделать, чтобы переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Орландо» Джамал Мозли.

У «Орландо» 1 победа в 7 домашних матчах.