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Джейсон Тейтум об «Оклахоме»: «Их нельзя убрать со штрафной линии. Но должная быть какая-то золотая середина»

Джейсон Тейтум прокомментировал штрафные «Тандер».

«Оклахома» получила 35 бросков со штрафной линии, включая 11 Шэя Гилджес-Александера. «Бостон» бросил 12.

«Их нельзя убрать со штрафной линии. Они очень нацелены на это. Мы не будем первой командой, против которой они получат 5 штрафных или что-то в этом роде, но должна быть золотая середина между этой цифрой и их 35 бросками.

Некоторые из них были фолами, мы должны исправиться в этом плане. Не говорю, что мы проиграли из-за этого, что это вина судей. Контактная игра – это хорошо. Так все и будет в плей-офф. Просто хочется, чтобы решения были одинаковыми. Но мы проиграли не поэтому», – заключил форвард «Селтикс».

«Бостон» уступил на 6 очков (112:118).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Донабедяна
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