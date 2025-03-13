34 очка Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» справиться с «Бостоном»

Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным в игре с «Селтикс».

Разыгрывающий «Тандер» набрал 34 очка, 5 подборов и 7 передач при 5 потерях. Защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 10 из 11 штрафных.

Центровой Чет Холмгрен добавил свой дабл-дабл – 23 очка (8 из 14 с игры, 3 из 6 из-за дуги) и 15 подборов.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум ответил своими 33 очками, 8 подборами и 8 передачами, но этого не хватило для победы.

«Оклахома» обыграла действующих чемпионов в гостях со счетом 118:112.