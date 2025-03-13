Анастасия Болдырева набрала 29 очков и 7 подборов в четвертьфинале конференции USA NCAA
Анастасия Болдырева стала игроком матча в турнире NCAA.
Российская центровая набрала 29 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 12 из 19 бросков с игры, 1 из 2 из-за дуги и 4 из 5 со штрафной линии. Мидл Теннесси Стэйт, за который играет баскетболистка, победил Кеннесо (73:46) в 1/4 финала турнира конференции USA.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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