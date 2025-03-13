Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Црвена Звезда» сыграет с «Миланом» и другие матчи
Сегодня, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоятся 6 матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет французский «Виллербан», сербская «Црвена Звезда» встретится с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-7, Фенербахче Турция – 19-9, Панатинаикос Греция – 18-10, Бавария Германия – 17-11, Монако – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Париж Франция – 16-12, Партизан Сербия – 15-13, Милан Италия – 15-13, Барселона Испания – 15-13, Реал Испания – 14-14, Анадолу Эфес Турция – 14-14, Жальгирис Литва – 13-15, Баскония Испания – 12-16, Виллербан Франция – 11-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-20, Виртус Италия – 7-21, Альба Германия – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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