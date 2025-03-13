Бывший баскетболист Оливер Миллер умер в возрасте 54 лет

Оливер Миллер ушел из жизни в 54 года.

Причина смерти не сообщается, но известно, что бывший центровой боролся с раком.

Миллер отыграл 9 сезонов в НБА , выступая за «Финикс », «Торонто », «Детройт», «Миннесоту», «Даллас» и «Сакраменто».

«Он занимает почетное место в нашей истории как член первого состава команды в ее дебютном сезоне в 1995 году, мы благодарны за его вклад», – написал «Торонто» в соцсетях.