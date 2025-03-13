Бывший баскетболист Оливер Миллер умер в возрасте 54 лет
Оливер Миллер ушел из жизни в 54 года.
Причина смерти не сообщается, но известно, что бывший центровой боролся с раком.
Миллер отыграл 9 сезонов в НБА, выступая за «Финикс», «Торонто», «Детройт», «Миннесоту», «Даллас» и «Сакраменто».
«Он занимает почетное место в нашей истории как член первого состава команды в ее дебютном сезоне в 1995 году, мы благодарны за его вклад», – написал «Торонто» в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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