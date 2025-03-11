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Два точных трехочковых Майлза Бриджеса в концовке встречи с «Хит» обеспечили «Хорнетс» победу

Броски Бриджеса оказались решающими.

За 1:15 до конца матча Майлз Бриджес реализовал трехочковый, выведя свою команду вперед. В последующей атаке «Майами» Тайлер Хирро ответил точным броском в прыжке. Но затем форвард «Шарлотт» реализовал еще один трехочковый, обеспечив «Хорнетс» преимущество, которое они уже не упустили.

«Шершни» одержали верх – 105:102.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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