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Бросок Де’Арона Фокса на последних секундах принес «Сперс» победу в игре с «Мемфисом»

Де’Аарон Фокс помог «Сан-Антонио» выиграть в гостях.

«Сперс» неожиданно справились (130:128) с «Мемфисом», идущим в верхней части турнирной таблицы Запада с результатом 38-22.

Решающим стал двухочковый бросок Де’Аарона Фокса при равном счете за 1,8 секунды до конца встречи.

На счету Фокса в матче 20 очков и 7 передач при 7 точных из 17 бросков с игры и 1 из 5 трехочковых.

42 очков форварда «Гриззлис» Джарена Джексона не хватило для победы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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