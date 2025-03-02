Бросок Де’Арона Фокса на последних секундах принес «Сперс» победу в игре с «Мемфисом»
Де’Аарон Фокс помог «Сан-Антонио» выиграть в гостях.
«Сперс» неожиданно справились (130:128) с «Мемфисом», идущим в верхней части турнирной таблицы Запада с результатом 38-22.
Решающим стал двухочковый бросок Де’Аарона Фокса при равном счете за 1,8 секунды до конца встречи.
На счету Фокса в матче 20 очков и 7 передач при 7 точных из 17 бросков с игры и 1 из 5 трехочковых.
42 очков форварда «Гриззлис» Джарена Джексона не хватило для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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