Кенни Эткинсон: «Митчелл тоже претендент на MVP»

Главный тренер «Кливленда» считает, что лидер «Кэвс» достоин упоминания.

«Шэй проводит потрясающий сезон, но мы думаем, что Донована тоже должны рассматривать, он лучший игрок лучшей команды», – сказал Эткинсон.

6-кратный участник Матча всех звезд Донован Митчелл в текущем сезоне набирает в среднем 24,4 очка (38,8% из-за дуги, лучший процент в карьере), 4,3 подбора и 4,7 передачи. Защитник принял участие в 59 матчах, проводя на площадке в среднем 31 минуту.

«Кливленд» занимает 1-е место в Восточной конференции с результатом 54-10.